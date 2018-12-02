New York Polisi Evlilik Teklifi Sırasında Yüzüğü Mazgala Düşüren Çifti Arıyor

ABD'nin New York şehrindeki polis departmanı, romantik bir evlilik teklifi sırasında yüzüğü mazgala düşüren çifti bulmaya çalışıyor.

Polisin paylaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bir erkek sevgilisine romantik bir evlilik teklifi ederken yüzüğü elinden düşürüyor.

Kamera kayıtlarında çiftin mazgalın arasına düşün yüzüğü bulmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

Bu görüntüleri izleyen yetkililer ise mazgaların arasına düşen yüzüğü buldu ve temizledi.

Şimdi de yüzüğün sahibi olan çifti bulmaya çalışıyor.

Bunun için Twitter hesabından yaptıkları duyuruyla çifte ulaşmaya çalışıyorlar.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1068987739478130688

Kamera kayıtları Cuma geceyarısından hemen önce çekildi, polis tarafından ise kısa bir süre sonra yayımlandı.

Adamın evlilik teklifi yaptığı anlar gözükmese yüzüğü düşürdüğü ve ardından bulmak için dizlerinin üstüne çöktüğü görülüyor.

Henüz evlilik teklifine ne yanıt verdiği bilinmeyen kadın ise olayın yaşanmasının ardından ellerini yüzüne götürerek şaşırıyor.

O da eğilerek yüzüğü bulmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyorlar.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1068994841869201411

New York polis departmanı, çiftin ulaşması için telefon numarası da paylaştı. Henüz kimsenin ortaya çıkmadığını, ancak çifti bulmayı ve kadının da 'Evet' dediğini umut ettiklerini ifade edildi.