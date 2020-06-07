New York, polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek
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New York, polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından artan reform talepleri kapsamında polis departmanına ayrılan bütçede kesinti yapılacağını duyurdu.

New York, polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek
07.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:47

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından artan reform talepleri kapsamında polis departmanına ayrılan bütçede kesinti yapılacağını duyurdu.

De Blasio, New York polisinin protestoların ilk gününde göstericilere sert müdahalesi sonrası gelen tepkiler üzerine, polis departmanının bütçesinde kesintiye gidileceğini söyledi.

New York Polis Departmanı'nın 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde ne kadar kesintiye gidileceği konusunda detay vermeyen de Blasio, kesintinin sosyal hizmetlere ayrılacağını belirtti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık iki haftadır devam eden protestolarda polis reformu talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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