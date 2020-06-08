New York Polis Teşkilatına küçük yaştaki azınlık mensuplarına kötü muamele uyarısı
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New York Polis Teşkilatına küçük yaştaki azınlık mensuplarına kötü muamele uyarısı

NEW ABD'de New York Polis Teşkilatına (NYPD) yönelik şikayetleri değerlendiren Yurttaş Şikayetleri Gözden Geçirme Kurulu, çocuklara yönelik kötü muamele vakalarında ırkçı bir tutumun izlerinin görüldüğü uyarısında bulundu.

New York Polis Teşkilatına küçük yaştaki azınlık mensuplarına kötü muamele uyarısı
08.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:31

NEW ABD'de New York Polis Teşkilatına (NYPD) yönelik şikayetleri değerlendiren Yurttaş Şikayetleri Gözden Geçirme Kurulu, çocuklara yönelik kötü muamele vakalarında ırkçı bir tutumun izlerinin görüldüğü uyarısında bulundu.

Kurul, hazırladığı raporda, 2018'den bu yana çocuklara yönelik kötü muamele nedeniyle yapılan 100'den fazla şikayetin üçte ikisinin Afro-Amerikalı ve Hispanik çocuklarla ilgili vakalar olduğuna dikkati çekti.

Vakaların büyük bölümünde azınlık gruplara mensup 18 yaş altındaki çocukların oyun oynadıkları, sırt çantası taşıdıkları, koştukları ve kırmızı ışıkta caddeden geçtikleri için, basit gerekçelerle polis müdahalesine maruz kaldıklarına işaret edilen raporda, polisin bu tutumunda ırkçı bir seçiciliğin ve buna göre tavır almanın etkili olduğu vurgulandı.

Çocuklara yönelik hiçbir kötü muamelenin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Kurul Başkanı Fred Davie, yaptığı açıklamada, "NYPD'nin polislerin gençlere nasıl davrandığını gözden geçirmesi, kanun koruyucuların taraflı tutumunu değerlendirmesi, kötü muamelede bulunan memurları disipline etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis teşkilatlarında reform yapılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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