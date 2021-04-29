New York Polis Teşkilatı, tepki çeken robot köpek "Digidog"u artık kullanmayacak
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New York Polis Teşkilatı, tepki çeken robot köpek "Digidog"u artık kullanmayacak

New York Polis Teşkilatı, tepki çeken robot köpek 'Digidog'u artık kullanmayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW New York Polis Teşkilatı (NYPD), gelen tepkiler üzerine tartışmalı robot köpek "Digidog"u artık kullanmayacaklarını açıkladı.

NEW New York Polis Teşkilatı (NYPD), gelen tepkiler üzerine tartışmalı robot köpek "Digidog"u artık kullanmayacaklarını açıkladı.

NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller, New York Times'a yaptığı açıklamada, tehlikeli ortamlarda inceleme yapmak için kullanılan robot köpeğin üreticisi Boston Dynamics ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesinin 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Miller, Digidog'un "ucuz bir propagandaya" kurban gittiğini belirterek, "Buna şimdilik, bir politika zayiatı diyebiliriz. Ona Lassie adını vermeliydik." sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı.

Cortez ayrıca, NYPD'nin envanterine dahil ettiği robot köpek için harcanan paranın okullara ve diğer öncelikli ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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