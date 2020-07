New York Polis Teşkilatı'ndan Belediye Binası çevresinde temizlik GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: New York Polis Teşkilatı ekipleri Polis ekiplerinin çadırları kaldırması New York Belediye BinasıNEW YORK - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından 23 Haziran'dan beri New York Belediye Binası önünde süren eylemler sonrası New York Polis Teşkilatı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: New York Polis Teşkilatı ekipleri Polis ekiplerinin çadırları kaldırması New York Belediye Binası NEW YORK - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından 23 Haziran'dan beri New York Belediye Binası önünde süren eylemler sonrası New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri, belediye binası önüne kurulan çadırları kaldırdı. Kaynak: AA