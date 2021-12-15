New York Polis Departmanının başına ilk kez bir kadın getirilecek - Haberler
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New York Polis Departmanının başına ilk kez bir kadın getirilecek

New York Polis Departmanının başına ilk kez bir kadın getirilecek
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.

NEW ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.

New York Belediye Başkanlığına seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı.

Adams, "Keechant Sewell, hem New Yorkluların ihtiyaç duyduğu güvenliği hem de hak ettikleri adaleti sağlayacak deneyime ve duygusal zekaya sahip, başarısı kanıtlanmış bir suç savaşçısı." dedi.

Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.

Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyahi emniyet müdürü olacak.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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