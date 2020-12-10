New York Noel öncesi renklendi
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New York Noel öncesi renklendi

10.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:10

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Işıklandırılmış "The Vessel" yapısı Işıklandırılan Noel ağacı Washington Meydan Parkı Lincoln Tüneli NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde, Grand Army Plaza'da, Noel kapsamında ışıklandırılan Noel ağacı güzel görüntü oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Işıklandırılmış "The Vessel" yapısı

Işıklandırılan Noel ağacı

Washington Meydan Parkı

Lincoln Tüneli

NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde, Grand Army Plaza'da, Noel kapsamında ışıklandırılan Noel ağacı güzel görüntü oluşturdu.

New York Noel öncesi renklendi
New York Noel öncesi renklendi
New York Noel öncesi renklendi
New York Noel öncesi renklendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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