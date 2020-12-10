New York Noel öncesi renklendi
10.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:10
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Işıklandırılmış "The Vessel" yapısı Işıklandırılan Noel ağacı Washington Meydan Parkı Lincoln Tüneli NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde, Grand Army Plaza'da, Noel kapsamında ışıklandırılan Noel ağacı güzel görüntü oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Işıklandırılmış "The Vessel" yapısı
Işıklandırılan Noel ağacı
Washington Meydan Parkı
Lincoln Tüneli
NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde, Grand Army Plaza'da, Noel kapsamında ışıklandırılan Noel ağacı güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol