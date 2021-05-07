New York Milletvekili Bowman, Türk-Amerikan toplumunun ramazan yardımı faaliyetine katıldı
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New York Milletvekili Bowman, Türk-Amerikan toplumunun ramazan yardımı faaliyetine katıldı

New York Milletvekili Bowman, Türk-Amerikan toplumunun ramazan yardımı faaliyetine katıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Kongresinin New York milletvekillerinden Jamaal Bowman, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yaptığı gıda yardımı faaliyetine katılarak, yardımların New Yorklular'a ulaştırılmasına tanıklık etti.

NEW ABD Kongresinin New York milletvekillerinden Jamaal Bowman, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yaptığı gıda yardımı faaliyetine katılarak, yardımların New Yorklular'a ulaştırılmasına tanıklık etti.

New York'un demokrat temsilcisi Bowman, Twitter'dan TASC'ın New York'ta organize ettiği ramazan gıda paketi dağıtım faaliyetlerini ve bu etkinliklerden birinde yer aldığını paylaştı.

New Rochelle bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yapılan gıda dağıtım faaliyeti ile ilgili fotoğrafları da paylaşan Bowman, "Yiyecek bir ayrıcalık değil haktır. Bu ilkeyi göz önünde bulundurarak yasama görevime devam edeceğim." ifadesini kullandı.

TASC, daha önceki ramazan aylarında ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının New York ve çevresinde zirve yaptığı dönemde olduğu gibi bu ramazanda da hem Türk hem Amerikan toplumundaki ihtiyaç sahipleri için gıda paketleri dağıtıyor.

Paketlerde, bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak malzemeler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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