New York Milletvekili Bowman, Türk-Amerikan toplumunun ramazan yardımı faaliyetine katıldı

NEW ABD Kongresinin New York milletvekillerinden Jamaal Bowman, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yaptığı gıda yardımı faaliyetine katılarak, yardımların New Yorklular'a ulaştırılmasına tanıklık etti.