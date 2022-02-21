New York metrosundaki evsizlere yönelik yeni tedbirler - Haberler
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New York metrosundaki evsizlere yönelik yeni tedbirler

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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New York metrosunda artan suç oranları yetkilileri bir dizi yeni önlemler almaya yöneltti.

New York metrosunda artan suç oranları yetkilileri bir dizi yeni önlemler almaya yöneltti. New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, metroya sığınan ve saldırgan davranışta bulunan evsizlere karşı önlem alınacağını duyurdu. Adams, metroya binen evsizlerin metro vagonlarında uyumasına, barınmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

New York metrosundaki evsizlere yönelik yeni tedbirler

New York metrosundaki evsizlere yönelik yeni tedbirler

New York metrosundaki evsizlere yönelik yeni tedbirler

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

New York, Güncel, Haberler

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