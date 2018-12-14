New York Metropolitan Operası Arşivlerinde Tarihe Yolculuk
Dünyaca ünlü İtalyan besteci Guiseppe Verdi'nin 'La Traviata'sı, Met olarak da tanınan New York Metropolitan Operası'nın tarihinde en fazla oynanan üçüncü eser. Met'in arşiv direktörü Peter Clark, bizi operanın gizli hazinesinde bir gezintiye çıkarıyor.
Dünyaca ünlü İtalyan besteci Guiseppe Verdi'nin 'La Traviata'sı, Met olarak da tanınan New York Metropolitan Operası'nın tarihinde en fazla oynanan üçüncü eser. Met'in arşiv direktörü Peter Clark, bizi operanın gizli hazinesinde bir gezintiye çıkarıyor
Kaynak: Euronews.com