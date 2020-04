New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentteki metroların her gün 01.00-05.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemleri için kapatılacağını açıkladı.