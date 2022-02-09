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New York, maske takma zorunluluğunu kaldırıyor

AA, Betül Yürük - Güncel
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New York, maske takma zorunluluğunu kaldırıyor

NEW New York Valisi Kathy Hochul, eyalette kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun perşembe gününden itibaren kaldırılacağını bildirdi.

NEW New York Valisi Kathy Hochul, eyalette kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun perşembe gününden itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Hochul, düzenlediği basın toplantısında, maske zorunluğunun kaldırılmasında New York'ta Kovid-19 vakalarında ve hastaneye yatış oranlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu söyledi.

Vali Hochul, kapalı alanlara girerken aşı kartı gösterme zorunluluğunun da kalkacağını belirtti.

Hastaneler, bakımevleri, hapishaneler, okullar, kreşler, barınaklar, toplu ulaşım araçları, metro istasyonları, havalimanları ve uçaklarda ise maske takma zorunluluğu devam edecek.

New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.

Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.

AA / Betül Yürük - Güncel

New York, Güncel, Haberler

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