New York'lular salgına rağmen parklara akın etti

Parkta vakit geçiren ABD vatandaşları Kiraz çiçeği ağaçları arasında fotoğraf çektirenler Kiraz çiçeği ağaçlarını arasında yürüyüş yapanlar NEW YORK - New York'lular salgına rağmen kiraz çiçeği ağaçlarını görmek için parklara akın etti.