New York'lular salgına rağmen parklara akın etti
Parkta vakit geçiren ABD vatandaşları Kiraz çiçeği ağaçları arasında fotoğraf çektirenler Kiraz çiçeği ağaçlarını arasında yürüyüş yapanlar NEW YORK - New York'lular salgına rağmen kiraz çiçeği ağaçlarını görmek için parklara akın etti.
Parkta vakit geçiren ABD vatandaşları
Kiraz çiçeği ağaçları arasında fotoğraf çektirenler
Kiraz çiçeği ağaçlarını arasında yürüyüş yapanlar NEW YORK - New York'lular salgına rağmen kiraz çiçeği ağaçlarını görmek için parklara akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol