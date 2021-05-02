New York'lular salgına rağmen parklara akın etti
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New York'lular salgına rağmen parklara akın etti

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Parkta vakit geçiren ABD vatandaşları Kiraz çiçeği ağaçları arasında fotoğraf çektirenler Kiraz çiçeği ağaçlarını arasında yürüyüş yapanlar NEW YORK - New York'lular salgına rağmen kiraz çiçeği ağaçlarını görmek için parklara akın etti.

Parkta vakit geçiren ABD vatandaşları

Kiraz çiçeği ağaçları arasında fotoğraf çektirenler

Kiraz çiçeği ağaçlarını arasında yürüyüş yapanlar NEW YORK - New York'lular salgına rağmen kiraz çiçeği ağaçlarını görmek için parklara akın etti.

New York'lular salgına rağmen parklara akın etti
New York'lular salgına rağmen parklara akın etti
New York'lular salgına rağmen parklara akın etti
New York'lular salgına rağmen parklara akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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