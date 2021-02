New York Knicks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün New York Knicks - Sacramento Kings maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler New York Knicks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, New York Knicks - Sacramento Kings maçı gerçekleşecek. Peki, New York Knicks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NEW YORK KNİCKS - SACRAMENTO KİNGS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, New York Knicks - Sacramento Kings maçı, New York'da Madison Square Garden'da oynanacak. New York Knicks - Sacramento Kings maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NEW YORK KNİCKS - SACRAMENTO KİNGS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 26 Şubat Cuma günü oynanacak New York Knicks - Sacramento Kings maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.