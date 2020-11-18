New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

18.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:02
New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

NEW ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

NEW ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Son dakika haber | - İngiltere'de yangın nedeniyle okullar kapandı, ulaşım aksadı
Son dakika haber | - İngiltere'de yangın nedeniyle okullar kapandı, ulaşım aksadı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması New York'ta sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması New York'ta sevinçle karşılandı
Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi
Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Şener Şen Berk Oktay Fatih Artman
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Sebastian Vettel
Tüm Haberler Milli Kasım Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 23:02:40. #1.14#
title