New York karanlığa gömüldü
ABD'nin New York şehrinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, şehrin en işlek bölgeleri karanlığa gömüldü.
ABD'nin New York şehrinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, şehrin en işlek bölgeleri karanlığa gömüldü.
- Abd
New York'ta meydana gelen elektrik kesintisinde, çok sayıda işletme kepenk indirirken, metro seferleri iptal edildi. Trafik ışıklarının da sönmesi sonucu, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.
Kentin en işlek bölgesi olarak bilinen Times Meydanı da karanlığa gömüldü.
- Abd
Kaynak: DHA
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