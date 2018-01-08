New York Jfk Havalimanı'nı Su Bastı
NEW New York JFK Havalimanı'ndaki su baskını nedeniyle terminallerden biri kısmen tahliye edildi.
NEW New York JFK Havalimanı'ndaki su baskını nedeniyle terminallerden biri kısmen tahliye edildi.
Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.
Su baskını nedeniyle yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.
Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.