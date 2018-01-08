New York Jfk Havalimanı'nı Su Bastı

NEW New York JFK Havalimanı'ndaki su baskını nedeniyle terminallerden biri kısmen tahliye edildi.



Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.



Su baskını nedeniyle yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.



Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.