New York İnsan Hakları Komisyonu'ndan Central Park'ta yaşanan "ırkçı" olay hakkında inceleme
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New York İnsan Hakları Komisyonu'ndan Central Park'ta yaşanan "ırkçı" olay hakkında inceleme

NEW New York Kenti İnsan Hakları Komisyonu, Central Park'ta köpeğinin tasmasını takmasını söyleyen kuş gözlemcisi siyahi adamı polislere şikayet eden beyaz kadın Amy Cooper hakkında soruşturma başlattı.

New York İnsan Hakları Komisyonu'ndan Central Park'ta yaşanan
27.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:29

NEW New York Kenti İnsan Hakları Komisyonu, Central Park'ta köpeğinin tasmasını takmasını söyleyen kuş gözlemcisi siyahi adamı polislere şikayet eden beyaz kadın Amy Cooper hakkında soruşturma başlattı.

Komisyondan yapılan açıklamada, siyahi adamı şikayet eden Amy Cooper hakkında inceleme başlatıldığı ve bu kapsamda bir mektup gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, toplumdaki ırksal eşitsizliğe vurgu yapılarak, "Siyahi toplumlarda ırkçılığın yıkıcı etkilerinin acı verici bir şekilde açık hale getirildiği bir zamanda, bir New Yorklunun diğerine bu tür çirkin tehditlerde bulunduğunu görmek korkunç." ifadelerine yer verildi.

Siyahileri, kolluk kuvvetlerini aramakla tehdit etmenin ülkede uzun, şiddetli ve acı bir tarihi bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

New York Kenti İnsan Hakları yasaları, barınma, istihdam ve tüm halka açık yerlerde ırk, millet, ve etnik temelli ayrımcılık ve tacizi yasaklıyor.

Komisyon, şehirdeki ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal edenlere para cezası kesme ve mağdurlarına tazminat ödenmesine karar verme yetkisine sahip bulunuyor.

Central Park'ta yaşanan basit olay "ırkçılık" tartışmasını alevlendirmişti.

New York Central Park'ta, köpeğini gezdiren beyaz bir kadın ile kuş gözlemcisi siyahi adam arasında pazartesi sabahı yaşanan olay, ülkedeki "ırkçılık" tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Parkta kuşları izleyen Christian Cooper, köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper'dan park kuralları gereği köpeğin tasmasını takmasını istemiş, kadının itiraz etmesi üzerine, birbirini tanımayan ama aynı soyismi taşıyan ikili arasında sözlü tartışma çıkmıştı.

Siyahi adamın çektiği video kaydında, beyaz kadının kendisini polisi aramakla tehdit ederek, "Onlara Afroamerikan adamın, hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeleri yer almıştı.

Daha sonra polisi arayan kadının, "parkta siyahi bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunması ve arama sırasında birkaç defa "siyahi adam" ifadesine vurgu yaparak saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması tepki toplamıştı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından, video kaydını bir ırkçılık ve nefret örneği olarak niteleyerek, "Central Park'ta yaşanan olay bir ırkçılıktır, bu kadar basit." ifadesini paylaşmıştı.

Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra siyahi adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalmış, öte yandan çalıştığı şirket tarafından işine son verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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