New York hayalet kente döndü
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New York hayalet kente döndü

ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ardından sokaklarda sakinlik gözlendi.

New York hayalet kente döndü
16.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:15

 ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ardından sokaklarda sakinlik gözlendi. Hız tutkunları ise boş sokakları mesken tuttu

ABD'deki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Ölüm sayısının yüksek olduğu kentlerden biri olan New York sokaklarında ise sessizlik hakim. Demirören Haber Ajansı , New York'un sessiz sokaklarını görüntüledi. New York'un turistlerle dolup taşan meşhur Times Meydanı ise hala bomboş. 

HIZ TUTKUNLARI BOŞ SOKAKLARI MESKEN TUTTUNew York Belediyesi Ulaştırma Departmanı'nın, şehirde salgın başlamadan önceki olağan sayılara kıyasla sürücü ihlallerinin iki katına çıktığını belirtildi. Sokakları boş kalmasını fırsat bilen sürücüler hız yaparken polisler salgına rağmen trafik kurallarını denetlemeye devam ediyor. EVDE KAL TALİMATI UZATILDI

New York'ta "evde kal" talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı.  New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, New York kenti ve eyaletin bazı bölgelerinde "evde kal talimatını uzattı. Vali Cuomo 25 Mayıs'tan sonra bazı bölgelerde kısmen açılmanın gerçekleşeceğini de açıklayarak New Jersey, Connecticut ve Delaware eyaletlerine New York'un da katılacağını söyledi.  


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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