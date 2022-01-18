New York Fed imalat endeksi ocakta beklenmedik düşüş gösterdi
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta eksi 0,7 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş kaydetti.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta eksi 0,7 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş kaydetti.
New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, ocakta 32,6 puan azalarak eksi 0,7 değerine düştü.
Bu dönemde beklenmedik bir düşüş gösteren verinin 25,7 değerini alacağı öngörülüyordu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle New York eyaletindeki imalat sektöründe yaşanan daralmayı gösteren endeks, geçen yılın son ayında 31,9 değerinde gerçekleşmişti.
Yeni sipariş endeksi, ocakta 32,1 puan azalarak eksi 5 değerine, sevkiyat endeksi de 26,1 puan düşüşle 1'e geriledi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,4'ten 35,1'e indi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.