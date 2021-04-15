New York Fed imalat endeksi, Ekim 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde
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New York Fed imalat endeksi, Ekim 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde

New York Fed imalat endeksi, Ekim 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, nisanda 26,3 değeriyle Ekim 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, nisanda 26,3 değeriyle Ekim 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 8,9 puan artarak 26,3'e çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, 19,5 değerini alacağı öngörülüyordu.

Ekim 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan endeks, martta 17,4 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, nisanda 17,8 puan artarak 26,9 değerine ve sevkiyat endeksi 3,9 puanlık artışla 25'e yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,4'ten 39,8'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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