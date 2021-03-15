New York Fed imalat endeksi 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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New York Fed imalat endeksi 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

15.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:19
New York Fed imalat endeksi 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, martta 17,4 değeriyle Temmuz 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, martta 17,4 değeriyle Temmuz 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi martta 5,3 puan artarak 17,4'e çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, martta 14,5 değerini alacağı öngörülüyordu.

Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan endeks, şubatta 12,1 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, martta 1,7 puan azalarak 9,1 değerine gerilerken, sevkiyat endeksi 17,1 puanlık artışla 21,1'e yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 34,9'dan 36,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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