New York Fed imalat endeksi 7 ayın en düşük seviyesine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

New York Fed imalat endeksi 7 ayın en düşük seviyesine indi

15.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:36
New York Fed imalat endeksi 7 ayın en düşük seviyesine indi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta 3,5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta 3,5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ocakta 1,4 puan azalarak 3,5'e geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin, ocakta 6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Haziran 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyerek sektörün büyüme hızında yavaşlama olduğunu gösteren endeks, geçen yıl aralıkta 4,9 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, ocakta 3,2 puan artarak 6,6 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi 4,8 puanlık azalışla 7,3'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,3'ten 31,9'a geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Twitter Türkiye Kupası Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York Fed imalat endeksi 7 ayın en düşük seviyesine indi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 18:45:10. #1.15#
title