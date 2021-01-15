New York Fed imalat endeksi 7 ayın en düşük seviyesine indi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta 3,5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ocakta 3,5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ocakta 1,4 puan azalarak 3,5'e geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin, ocakta 6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Haziran 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyerek sektörün büyüme hızında yavaşlama olduğunu gösteren endeks, geçen yıl aralıkta 4,9 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, ocakta 3,2 puan artarak 6,6 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi 4,8 puanlık azalışla 7,3'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,3'ten 31,9'a geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin