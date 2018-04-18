New York Fed Başkanı Dudley'den Faiz Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, ülkede enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam ettikçe para politikasını daha hızlı sıkılaştırmaya gerek kalmayacağını söyledi.

Bronx kentinde konuşan Dudley, güçlü ekonomik büyüme ve yükselen enflasyonun daha hızlı faiz artırımlarına yol açmasının şart olmadığını ifade etti.

İşsizliğin enflasyonu yükseltmeden ne seviyeye kadar düşeceğinin bilinmediğini vurgulayan Dudley, işgücü piyasasında hala gevşeklik olabileceğine işaret ederken, "Yetişkin erkeklere ilişkin işgücüne katılımı diğer gelişmiş ülkelerden düşük olduğu için istihdam piyasası ciddi kaynak sıkıntısı yaşamadan önce muhtemelen daha fazla iyileşebilir." dedi.

Dudley, ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene, uzun vadeli trendin üzerinde büyümesini beklediğini kaydederken, bunun enflasyonu yüzde 2'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Fed'in kademeli faiz artırımlarına devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Dudley, "İşsizlik düşük olmasına karşın enflasyon yüzde 2 hedefimizin altında seyrediyor. Bu geçerliliğini korudukça, para politikasını daha agresif şekilde sıkılaştırma argümanı güçlü görünmeyecek." ifadesini kullandı.

Fed'in en önemli isimlerinden biri olan New York Fed Başkanı Dudley, bu yılın haziran ayında emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Fed'in para politikasını uygulayan şube olması nedeniyle imtiyazlı statüye sahip olan New York Fed'in yeni başkanı şu an San Francisco Fed Başkanı olarak görev yapan John Williams olacak.