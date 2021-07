New York eyaleti çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getirildi

NEW ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül'e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.