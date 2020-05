New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi New York Williamsburg Domino Park'ından görüntüler New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi NEW New York Williamsburg'da bulunan Domino Park'a sosyal mesafe kuralına uyulması için çemberler çizildi.

