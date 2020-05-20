New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi
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New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi

New York Williamsburg Domino Park'ından görüntüler New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi NEW New York Williamsburg'da bulunan Domino Park'a sosyal mesafe kuralına uyulması için çemberler çizildi.

New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi
20.05.2020 02:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:09

New York Williamsburg Domino Park'ından görüntüler New York Domino Park'a sosyal mesafe çemberi çizildi

NEW New York Williamsburg'da bulunan Domino Park'a sosyal mesafe kuralına uyulması için çemberler çizildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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