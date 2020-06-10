New York'da George Floyd protestoları 15. gününde ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar New York'ta 15'inci gününe girdi.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar New York'ta 15'inci gününe girdi. George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verilirken, New York'ta da protestolar devam etti. Brooklyn'deki McCarren Park'da bir araya gelen göstericiler havadan görüntülendi.

Kaynak: AA