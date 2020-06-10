New York'da George Floyd protestoları 15. gününde
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New York'da George Floyd protestoları 15. gününde

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar New York'ta 15'inci gününe girdi.

10.06.2020 06:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 06:21

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar New York'ta 15'inci gününe girdi. George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verilirken, New York'ta da protestolar devam etti. Brooklyn'deki McCarren Park'da bir araya gelen göstericiler havadan görüntülendi.

New York'da George Floyd protestoları 15. gününde

Kaynak: AA

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