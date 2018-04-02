New York Borsasında Kayıplar Yüzde 3'ü Aştı

NEW New York borsasında endeksler, Çin'in ABD'den ithal ettiği 128 ürüne vergi getirmesiyle sert düşerken, günlük kayıpları yüzde 3'ü aştı.

TSİ 21.00'de Dow Jones Sanayi Endeksi 715,93 puan (yüzde 2,97) düşüşle 23.387,18 puana kadar geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 81,80 puan (yüzde 3,10) azalışla 2.559,07 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 247,42 puan (yüzde 3,50) değer kaybıyla 6.816,02 puana düştü.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 23 Mart'ta yayımladığı ve ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi getirmesi planının bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin'in ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yaptığına dikkat çeken uzmanlar, ABD'nin buna karşılık vermesi durumunda dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı çıkabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, olası bir ticaret savaşıyla ilgili endişelerin arttığının altını çizerek, piyasada volatilitenin arttığını ve yatırımcıların satış pozisyonu aldığını bildirdi.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi de TSİ 21.00'de yüzde 26 yükseliş kaydetti.

Amazon hisseleri yüzde 5,5 düştü

Endekslerdeki düşüşte en çok teknoloji şirketlerinin hisselerinde kayıp öne çıktı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Trump'ın eleştirilerinin hedefi olmaya devam ederken, şirketin hisselerindeki günlük kayıp TSİ 21.00'de yüzde 5,5'i buldu.

Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ulusal posta ofisi USPS'in Amazon nedeniyle para kaybettiğini savunarak, "Sadece aptallar Amazon sayesinde posta ofisimizin para kazandığını söylüyor. Bir servet kaybediyorlar ve bu değişmeli. Ayrıca, vergilerini tam ödeyen perakendeciler ülke genelinde mağazalarını kapatıyorlar. Eşit şartlar yok." yorumunu yaptı.

Amazon'u cumartesi de eleştiren Trump, yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Posta ofisi Amazon için taşıdığı her paket başına 1,5 dolar kaybediyor. Posta ofisi fiyatları arttırsa Amazon'un kargo masrafları 2,6 milyar dolar artacak. Posta ofisi sahtekarlığı sona ermeli. Amazon vergilerini ödemeye başlamalı." ifadisini kullanmıştı.

ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı geçen çarşamba günkü haberine göre, Trump'ın Amazon'un faaliyetleriyle yakından ilgilenmeye başladığı bildirilmişti.

Haberin ardından, çarşamba günü borsanın işlem saatleri içerisinde Amazon'un hisselerindeki düşüş yüzde 7,3'e kadar çıkarken, şirketin piyasa değerinden de 54 milyar dolar silinmişti.

Amazon, hisselerindeki kayıpların bir kısmını çarşamba ve perşembe geri kazanmıştı.