New York Borsasına İstihdam Dopingi

Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiği ABD'de borsa yükselişle açıldı.

New York Borsasına İstihdam Dopingi

Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiği ABD'de borsa yükselişle açıldı.

Kaynak: Dunya.com