New York Borsası Yüzde 2'nin Üzerinde Düştü

NEW New York borsasında endeksler, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıkması endişesiyle haftanın son işlem gününü yüzde 2'nin üzerinde düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 572,46 puan (yüzde 2,34) düşüşle 23.932,76 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 58,37 puan (yüzde 2,19) azalışla 2.604,47 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 161,44 puan (yüzde 2,28) değer kaybıyla 6.915,11 puana geriledi.



Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,7, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,4, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 2,1 düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam, Çin'e "haksız misilleme" gerekçesiyle öncekilere ilaveten 100 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulanması talimatını verdi.

ABD Çalışma Bakanlığının bu sabah açıklanan raporuna göre de ülkede tarım harici sektörler mart ayında 103 bin kişiye istihdam sağladı. Eylül ayından bu yana en düşük artışı kaydeden istihdam ile ilgili piyasa beklentisi 185 bin seviyesindeydi.