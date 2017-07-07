New York Borsası, Yükselişle Kapandı

New York borsası, olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın son işlem gününü kazançla tamamladı.

New York Borsası, Yükselişle Kapandı

New York borsası, olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın son işlem gününü kazançla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com