New York Borsası, Yükselişle Kapandı

New York borsası, olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın son işlem gününü kazançla tamamladı.
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