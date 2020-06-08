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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ekonominin normalleşmesine yönelik iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
08.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:32

New York borsası, ekonominin normalleşmesine yönelik iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,7 artışla 27.572,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 getiriyle 3.232,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.924,75 puana çıktı.

Söz konusu yükselişlerle S&P 500 endeksi 2020'deki tüm kayıplarını geri alırken, Nasdaq endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesine yönelik piyasalarda etkili olan iyimserlik, borsalarda yukarı yönlü harekette belirleyici oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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