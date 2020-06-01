New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 90 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 25.477,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 kazançla 3.055,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 yükselişle 9.552,05 puana çıktı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar ile ABD ve Çin arasındaki gerilimin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, ekonominin normale döneceğine ilişkin beklentilerle kapanışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükseldi. Analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda 11 yılın en sert düşünü kaydeden verinin mayısta toparlanmasını, imalat sektöründe en kötünün geride kaldığı şeklinde yorumladı.

Kaynak: AA