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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
27.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:17

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 550 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,21 artışla 25.548,27 puana yükseldi. Bu değerle endeks, mart ayından bu yana ilk kez kapanışta 25 bin puanın üzerine çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kazançla 3.035,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 yükselişle 9.412,50 puana çıktı.

Endekslerin yukarı yönlü seyrini sürdürmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik normalleşmeye yönelik artan iyimserlik belirleyici oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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