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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasının ilk klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
18.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:20

New York borsası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasının ilk klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 24.586,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 3,08 artarak 2.951,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,4 yükselişle 9.234,83 puana çıktı.

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık sağladığını duyurdu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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