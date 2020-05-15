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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
15.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:22

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artışla 23.694,27 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,4 artarak 2.864,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 yükselişle 9.014,56 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilere rağmen petrol fiyatlarındaki toparlanma etkili oldu.

ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 7,5 artışla 29,63 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı aynı dakikalarda yüzde 5,14 artarak 32,73 dolardan işlem gördü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,4 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık yüzde 11,2 azaldı ve endeks 101 yıllık tarihinde en büyük aylık düşüşü gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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