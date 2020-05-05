New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,6 artışla 23.892,30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artarak 2.868,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.809,02 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler, piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları da yükseliş kaydetti. ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 20,5 artışla 24,55 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 14,4 artışla 31,12 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA