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Dow Jones, New York, Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

17.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:18
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 700 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2,9 artışla 24.234,85 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,7 artarak 2.873,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.650,14 puana çıktı.

Piyasalardaki iyimserliğin artmasında, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gelecek günlerde kademeli gevşetileceği ve ekonominin yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Kaynak: AA

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