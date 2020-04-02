New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,2 artışla 21.413,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,3 artarak 2.526,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 7.487,31 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler devam ederken, endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bugün 35,99 dolara kadar yükselirken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 27,3 dolara kadar çıktı.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yükseliş kaydetti. Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil veya üzeri azaltmalarını umduğunu belirtti.

Kaynak: AA