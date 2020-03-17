New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından, salı gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından, salı gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,19 artışla 21.237,01 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 6,23 artarak 2.534,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 6,23 yükselişle 7.334,78 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün senatoya sunulacağını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu teşvik paketinin büyüklüğünün 1 trilyon dolara yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: AA