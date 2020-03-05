New York borsası yükselişle kapandı
New York borsasında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı.
New York borsasında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1.173,45 puan değer kazandı ve yüzde 4,53 artışla 27.090,86 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi, yüzde 4,19 artarak 3.129.12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 yükselişle 9.018,09 puana çıktı.
Endekslerdeki yükselişte, ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 10 eyalette ipi göğüslemesi etkili oldu.
Kaynak: AA