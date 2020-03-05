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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

05.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:20
New York borsası yükselişle kapandı

borsasında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, endeksi, 1.173,45 puan değer kazandı ve yüzde 4,53 artışla 27.090,86 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 4,19 artarak 3.129.12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 yükselişle 9.018,09 puana çıktı.

Endekslerdeki yükselişte, ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 10 eyalette ipi göğüslemesi etkili oldu.

Kaynak: AA

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