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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

20.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:20
New York borsası yükselişle kapandı

borsasında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, endeksi yüzde 0,4 artışla 29.348,03 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 kazançla 3.386 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,87'lik yükselişle 9.817,18 puana çıktı.

Endekslerin yükselmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka sayısındaki artışın hız kaybetmesi etkili oldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasınca (Fed), 28-29 Ocak'ta düzenlenen ve politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları da yayımlandı.

Söz konusu tutanaklarda, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyali verildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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