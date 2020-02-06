New York borsası yükselişle kapandı

06.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:18

New York borsasında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,68 artışla 29.290,68 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 kazançla 3.334,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43'lük yükselişle 9.508,68 puana çıktı.

Endekslerdeki yükselişte, ABD'de gün içerisinde açıklanan olumlu ekonomik veriler ve Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsüne yönelik endişelerin azalması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, ocak ayında 291 binlik artış kaydetti ve mayıs 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkenin dış ticaret açığı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,7 azalışla 616,8 milyar dolara gerileyerek, son 6 yılda ilk kez düşüş gösterdi.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ocakta 55,5'e yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA