New York borsası yükselişle kapandı
New York borsasında endeksler salı gününü yükselişle tamamladı.
05.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:18
New York borsasında endeksler salı gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,4 artışla 28.807,63 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 2,2 kazançla 3,298.11 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 2,1'lik yükselişle 9,467.97 puana çıktı.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri aralık 2019'da yüzde 1,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.
Kaynak: AA