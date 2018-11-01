New York Borsası Yükselişle Kapandı
New York borsasında endeksler, perşembe gününü yükselişle tamamladı.
New York borsasında endeksler, perşembe gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,06 artışla 25.380,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,06 kazançla 2.740,37 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,75 primle 7.434,06 puana yükseldi.
Analistler, geçen birkaç haftada sert kayıplar veren ABD borsalarının pozitif şirket bilançolarıyla toparlandığına işaret ediyor.