New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 133,37 puan (yüzde 0,52) artışla 25.790,35 puandan kapandı.

Standard&Poor's 500 Endeksi 17,71 puan (yüzde 0,62) yükselişle 2.874,69 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 67,52 puan (yüzde 0,86) değer kazanarak 7.945,98 puana çıkarken, her iki endeks günü rekor seviyeden tamamladı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 0,9 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,7 prim yaptı.

Powell, bugün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin güçlü olduğunun altını çizerek, devam eden büyümeyi, güçlü iş gücü piyasasını ve yüzde 2'ye yakın enflasyon oranını desteklemek için para politikasının ayarlanacağını belirtti.