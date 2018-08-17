New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 110,59 puan (yüzde 0,43) artışla 25.669,32 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,44 puan (yüzde 0,33) yükselişle 2.850,13 puana çıktı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,81 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 7.816,33 puana ulaştı.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,4 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.