New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 112,22 puan (yüzde 0,45) artışla 25.299,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,03 puan (yüzde 0,64) yükselişle 2.839,96 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,19 puan (yüzde 0,65) değer kazanarak 7.870,89 puana ulaştı.

Dün şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşan Amazon hisseleri bugün yüzde 1,2 artış kaydederken, Facebook hisseleri yüzde 0,6 ve Microsoft hisseleri yüzde 1,2 prim yaptı.