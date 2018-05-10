New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 196,99 puan (yüzde 0,8) artışla 24.739,53 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 25,28 puan (yüzde 0,94) yükselişle 2.723,07 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 65,07 puan (yüzde 0,89) değer kazanarak, 7.404,97 puana yükseldi. Günü yüzde 1,4 primle tamamlayan Apple'ın hisse başına değeri bugün işlem saatleri içinde 190,37 dolara kadar çıkarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Microsoft'un hisseleri günü yüzde 1 kazançla tamamlarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 artış gösterdi.

Uzmanlar, bugün zayıf gelen enflasyon verilerinin yatırımcılar tarafından ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı için acele etmeyeceği yönünde yorumlandığını belirterek, bu nedenle yatırımcıların borsada risk iştahlarının arttığını kaydetti.