New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 238,92 puan (yüzde 0,99) artışla 24.322,75 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 27,72 puan (yüzde 1,05) yükselişle 2.667,12 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 114,94 puan (yüzde 1,64) değer kazanarak 7.118,68 puana yükseldi.
Facebook hisseleri yüzde 9,1 prim yaparken, Microsoft'un hisseleri yüzde 2,1 arttı.
Google'un ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 2 değer kazandı.